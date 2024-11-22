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Трамп представил на должность генерального прокурора Пэм Бонди


22.11.2024   11:19


Избранный президент США Дональд Трамп назвал бывшего генерального прокурора штата Флориды Пэм Бонди кандидатом на пост генерального прокурора США, - указанную информацию распространило CNN.

"Пэм была прокурором почти 20 лет, где она была очень строга к криминалам, и сделала улицы безопасными для семей Флориды. После этого, как первая женщина – прокурор Флориды, она работала по остановке трафика смертельных наркотиков и сокращению смертей от передозировки Фентанилом, который разрушил жизнь многих людей в нашей стране!"- пишет в Truth Social Дональд Трамп.

Напомним, что вчера стала известно, что Мэтт Гетц, которого избранный президент США Дональд Трамп представил на должность генерального прокурора, страны снял свою кандидатуру.


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