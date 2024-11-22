

БДИПЧ обеспокоено сообщениями о «применении чрезмерной полицейской силы» в Грузии

22.11.2024 11:23





БДИПЧ обеспокоено сообщениями о применении чрезмерной полицейской силы в Грузии – заявление об этом Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (т.н. БДИПЧ/ОБСЕ) публикует на своей странице в X.



«БДИПЧ обеспокоено сообщениями о применении чрезмерной полицейской силы в Грузии и призывает официальные лица содействовать мирным собраниям и включиться в диалог без насилия.



Право на мирный протест и высказывание критических мнений жизненно важно для всех демократических обществ», - говорится в заявлении.





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