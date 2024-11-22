|
|
|
БДИПЧ обеспокоено сообщениями о «применении чрезмерной полицейской силы» в Грузии
22.11.2024 11:23
БДИПЧ обеспокоено сообщениями о применении чрезмерной полицейской силы в Грузии – заявление об этом Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (т.н. БДИПЧ/ОБСЕ) публикует на своей странице в X.
«БДИПЧ обеспокоено сообщениями о применении чрезмерной полицейской силы в Грузии и призывает официальные лица содействовать мирным собраниям и включиться в диалог без насилия.
Право на мирный протест и высказывание критических мнений жизненно важно для всех демократических обществ», - говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна