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Сразу после признания полномочий вновь избранного парламента, будут прекращены полномочия правительства Грузии
22.11.2024 11:36
Сразу же после наделения соответствующими полномочиями вновь избранного парламента, грузинское правительство снимет свои полномочия перед парламентом и приступит к исполнению обязанностей правительства.
Кандидатуру премьер-министра правительства представляет политическая партия, получившая лучшие результаты на выборах. Партия “Грузинская мечта“ вновь представила на этот пост кандидатуру действующего премьера Ираклия Кобахидзе.
Для объявления доверия новому составу правительства и правительственной программы парламенту предоставляется 2-недельный срок. Согласно регламенту, в течение указанного срока комитеты по отраслевой специализации, а также парламентские фракции должны заслушать кандидатов на пост премьера и представить соответствующее заключение бюро законодательного органа. В день допускается только два слушания.
Для получения доверия правительству необходима поддержка большинства из состава вновь избранного парламента.
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