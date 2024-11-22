

Сразу после признания полномочий вновь избранного парламента, будут прекращены полномочия правительства Грузии

22.11.2024 11:36





Сразу же после наделения соответствующими полномочиями вновь избранного парламента, грузинское правительство снимет свои полномочия перед парламентом и приступит к исполнению обязанностей правительства.



Кандидатуру премьер-министра правительства представляет политическая партия, получившая лучшие результаты на выборах. Партия “Грузинская мечта“ вновь представила на этот пост кандидатуру действующего премьера Ираклия Кобахидзе.



Для объявления доверия новому составу правительства и правительственной программы парламенту предоставляется 2-недельный срок. Согласно регламенту, в течение указанного срока комитеты по отраслевой специализации, а также парламентские фракции должны заслушать кандидатов на пост премьера и представить соответствующее заключение бюро законодательного органа. В день допускается только два слушания.



Для получения доверия правительству необходима поддержка большинства из состава вновь избранного парламента.





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