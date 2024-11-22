

В парламенте 11-го созыва обсудят вопрос избрания нового президента

22.11.2024 12:13





Председатель парламента Шалва Папуашвили на брифинге разъяснил вопрос о выборах нового президента Грузии.



Как отметил Папуашвили, будет назначена дата выборов президента, после чего ЦИК сформирует избирательную коллегию, состоящую из 300 членов.



«Кратко поясню порядок выборов президента. Будет назначена дата. После этого в процесс включается ЦИК, которая организует эти выборы. После назначения даты, ЦИК сформирует избирательную коллегию, которая состоит из 300 членов. Среди них все 150 членов парламента, а другая половина из 150 человек формируется из 20 членов Верховного совета Автономной Республики Абхазия, 21 члена Верховного совета Аджарии, а оставшиеся 109 членов избираются из представителей органов местного самоуправления пропорционально поддержке, полученной партиями в 2021–2022 годах. Эту пропорцию также определяет ЦИК. Это процедуры, которые нас ожидают на следующей неделе, и это важный момент для нашего народа и наших избирателей. Уверен, что все с интересом ожидают следующей недели», – отметил Папуашвили.



Первое заседание нового созыва парламента планируется провести 25 ноября.





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