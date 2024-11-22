

Послов иностранных стран не пригласили на первое заседание парламента нового созыва

22.11.2024 12:46





Послов иностранных стран не пригласили на первое заседание парламента нового созыва, как того требует регламент законодательного органа.



Как заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, нет необходимости "в участии послов или других государств в этом процессе".



"Я уже направил пригласительные позавчера. На первое заседание парламента приглашены члены правительства и представители конституционного органа.



Что касается послов, они не приглашены на первое заседание, так как это наш внутригосударственный вопрос, касающийся выборов и проведения первого заседания парламента, в том числе с целью минимизации неправильного влияния иностранцев. Важно, что в участии послов или других государств в этом процессе нет никакой необходимости.



Напомним, что вчера один из лидеров оппозиции Георгий Гахария призвал иностранных послов не присутствовать на первом заседании парламента Грузии, выбранного путем фальсификации выборов.





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