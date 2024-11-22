

Хухашвили: Адекватный момент для снятия мандатов наступит тогда, когда Запад заявит о своей позиции

22.11.2024 13:02





Самый адекватный момент для снятия мандата депутатами от оппозиции наступит тогда, когда Запад просто скажет, что выборы 26 октября не могут быть засчитаны, а нарушения имели такой характер, что существенно повлияли на их результаты. Об этом заявил политолог Гия Хухашвили в своем комментарии по заявлению одного из членов партии "Гахария для Грузии" Георгия Шарабидзе, согласно которому на данном этапе члены партии не намерены обращаться в парламенте по вопросу отказа от депутатских мандатов.



По мнению политолога, указанная позиция партии является "темой политической тактики, а не стратегии".



По его словам, если Запад "косвенно признает" результаты прошедших парламентских выборов и начнет сотрудничество с грузинскими властями, оппозиция останется без партнера, что "принесет никакого политического результата".



"Это абсолютно логичное заявление, исходя из того, что сейчас писать заявление лишено всяческого смысла. Исходя из нашего законодательства, практического результата это не принесет. Заявлять [о снятии мандатов], носит только характер политического заявления, так как власти приняли решение о том, что признают полномочия всех 150 депутатов вновь избранного парламента, невзирая на то, было ли такое заявление или нет. Соответственно, это вопрос политической тактики. Как и кто поведет себя сегодня, не повлечет за собой реального правового результата",- отметил Хухашвили.





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