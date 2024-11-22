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Посол Германии: шансов на начало переговоров ЕС с Грузией нет
22.11.2024 13:39
В нынешней ситуации шансов на начало переговоров ЕС с Грузией нет, заявляет посол Германии. В социальной сети Х Петер Фишер сообщил, что, аналогичный вывод сделал Антон Хофрайтер, председатель комитета по делам Евросоюза немецкого парламента (Бундестага) после своего визита в Грузию.
«Депутат Антон Хофрайтер, председатель комитета Бундестага по делам Евросоюза, находился в Тбилиси 24 часа.
Вывод: статья 23 конституции Германии и специальный закон (для немецких юристов: EUZBBG) требуют согласия парламента для начала переговоров о вступлении. В нынешней ситуации шансов, что подобное произойдет с Грузией, нет», — написал Фишер.
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