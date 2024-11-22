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Марш женщин в Тбилиси – протест против фальсификации выборов и ускорения иммиграции


22.11.2024   13:40


Марш женщин пройдет в Тбилиси в это воскресенье, 24 ноября. На акции выступят против фальсификации выборов и ослабления демократии, которые, как указывают организаторы, ускоряют темпы иммиграции населения страны за границу.

«Эмиграция остается самой острой проблемой в Грузии. У каждого из нас есть член семьи, родственник, сосед или друг, который вынужден уехать за границу. Из-за бедности и отсутствия перспектив распадаются семьи, поколения растут в тоске и одиночестве. На фоне фальсифицированных выборов и ослабленной демократии страна столкнулась с угрозой новой масштабной волны эмиграции», — говорится в анонсе акции в Facebook.

Акция начнется в 15:00 на площади Свободы. Участницы направятся к резиденции миллиардера-основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Символикой марша станут дорожные сумки и чемоданы. Организаторы призывают участников приносить с собой соответствующую атрибутику, чтобы сделать протест более заметным.

Инициаторы марша – «Женское движение Грузии» и женская межпартийная группа («Коалиция за перемены», «Сильная Грузия», «Единство – Национальное движение», «Гахария за Грузию»).


Источник: Новости - Грузия
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