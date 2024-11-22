

Задержанному на акции Мате Девидзе предъявлено обвинение

22.11.2024 13:46





Прокуратура Грузии предъявила обвинения Мате Девидзе, арестованному во время акции на проспекте Меликишвили в Тбилиси.



В прокуратуре заявляют, что обратятся в суд в установленный законом срок с ходатайством о назначении обвиняемому меры пресечения.



«В результате расследования, проведенного МВД Грузии, было установлено, что утром 19 ноября в ходе акции, проходившей на проспекте Меликишвили города Тбилиси, обвиняемый нанес несколько ударов палкой сотрудникам полиции, чем нанес им телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.



21-летнему Мате Девидзе предъявлено обвинение по первой части статьи 353 УК (нападение на сотрудника полиции), которая предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.



Как сообщил беседе с «Интерпрессньюс» адвокат Бека Квиникадзе, его подзащитный утверждает, что преступления не совершал, а палку взял потому, что боялся полиции.





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