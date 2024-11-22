

Саакашвили: Грузия находится в руках мафиозного клана

22.11.2024 15:13





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал в проходящие Грузии протесты с требованием перевыборов и разгоны последних акций.



«Приветствую ограбленную Грузию, Грузия была полностью разграблена. Нет права более ценного, чем право голоса, свобода выбора. Люди встали рано утром, пошли на участки голосовать. Я видел, как люди приезжали из разных стран голосовать. Вечером объявили, что (выборы) были украдены, и они ушли с пустыми руками. Вот такая ситуация у нас получилась.



Грузия полностью разграблена, она находится в руках мафиозного клана. Мафиозный клан судит меня, создателя грузинского государства. Сегодняшнее дело о незаконном возвращении в страну является еще большей несправедливостью, оно переходит все границы.



Я думаю, что все, кто мог положить конец моему несправедливому заключению, не несли исторической ответственности. Ситуация простая, страну у нас отобрали. Сейчас не время для партийных разногласий, мы продолжим сопротивление, е если мы остановимся Грузия как страна перестанет существовать.



Завтра 21-я годовщина «Революции роз». Вот так были украдены выборы во время «революции роз». Мы заранее знали, что выборы будут сфальсифицированы, и готовились. Между нами и нашей свободой, нашим выживанием стоят 4000 «робокопов» и спецназовцев…



Они не правоохранители, они выдают себя за правоохранителей, нарушителей закона. Вот почему нам нужно быть сильными», — заявил Саакашвили.



Источник: SOVA

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