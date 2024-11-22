

Саакашвили: Как долго я должен быть заперт ни за что?

22.11.2024 15:56





«Трампу американский народ отдал больше голосов, потому что дела, возбужденные против него, посчитал несправедливыми, а я нахожусь здесь, словно меня не существует, словно я был человеком, а теперь меня нет. Как долго я должен оставаться так несправедливо запертым?», – заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время дистанционного включения на судебном процессе.



По словам Саакашвили, сейчас главное – проявить больше смелости, усилить давление и показать боевой дух.



«Грузии нужна борьба, мы будем бороться до конца. Я пожертвовал собой и поставил свою жизнь под угрозу именно потому, что видел, как мы теряем страну. Я призываю всех не завидовать моей судьбе, ведь в этом нет ничего завидного. Я оторван от своих детей, от своего дома, от Грузии и Украины, но ни на секунду не теряю желание бороться, пока я жив, пока могу мыслить, пока есть признаки жизни. Здесь решается всё: судьба Грузии, судьба Украины, судьба нашей свободы, наше существование.



Единство, полная консолидация гражданского общества, усилия молодёжи и всех политических партий, которые действительно любят свою родину, – вот что нужно. Отложить в сторону любую злость и обиду друг на друга – это возможно и так должно быть. Сейчас главное – больше смелости, больше давления, показать боевой дух. Я уверен, что в таких условиях мы получим поддержку иностранных друзей.



Мы получим поддержку администрации Трампа. Я хорошо знаю людей, которые сейчас приходят в администрацию в США, они будут на стороне свободы. Но, если ты сам не готов бороться за эту свободу, они быстро от тебя отвернутся. Поэтому наша задача – бороться, несмотря на ту огромную несправедливость, которая есть по отношению ко мне.



Я призываю всех своих сторонников быть активными», – заявил Михаил Саакашвили.





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