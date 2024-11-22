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Продлены сроки саморегистрации на всеобщую перепись населения
22.11.2024 16:15
Национальная служба статистики Грузии («Сакстат») продлила сроки саморегистрации на всеобщую перепись населения до 28 ноября.
«Национальная служба статистики Грузии приняла решение продлить сроки саморегистрации еще на пять дней», — сообщил сегодня на брифинге исполнительный директор «Сакстата» Гогита Тодрадзе.
Причиной решения служба назвала высокую активность граждан. С 19 декабря по сегодняшний день методом саморегистрации участие в переписи приняли десятки тысяч человек.
Саморегистрация предполагает заполнение опросников в электронном виде, без участия интервьюеров, на специальном сайте «Сакстата». По окончанию заполнения анкет гражданам присваивают специальный код, который позже нужно предъявить интервьюеру службы.
На втором этапе, с 29 ноября, сотрудники «Сакстата» начнут обходы по домам.
В переписи будут участвовать 12 тысяч интервьюеров. Собирать данные они будут с помощью планшетов.
Наряду с переписью населения будет проведена и сельскохозяйственная перепись. Домохозяйства будут расспрашивать о площади и назначении сельхозземель, находящихся в их собственности, сортах выращиваемого винограда, количестве рогатого скота, птиц и так далее.
В результате переписи будут получены актуальные сведения о численности населения, его половозрастной структуре, занятости, заработке, образовании, состоянии здоровья и жилье.
Предварительные итоги переписи опубликуют в июне 2025 года, окончательные результаты — в июне 2026 года.
Всеобщая перепись населения проводится в Грузии раз в 10 лет. В последний раз она состоялась в 2014 году. По полученным тогда данным, в стране проживало 3 713 804 человека.
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