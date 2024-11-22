

Грузия выделит миллиарды для снижения негативного влияния климата

22.11.2024 16:25





Правительство Грузии для снижения негативного влияния изменения климата на аграрный сектор планирует потратить 3 миллиарда лари (около $1.2 млрд) на поддержку фермеров до 2028 года, еще 300 миллионов долларов США мобилизованы на развитие современных ирригационных систем.



Об этом заявила первый замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили в Баку, передает Sputnik-Грузия.



Высокопоставленные делегаты из 20 стран приняли участие в министериале «Миссия сельскохозяйственных инноваций в интересах климата» (Agriculture Innovation Mission for Climate – AIM for Climate), состоявшемся в рамках Конференции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.



«Уверена, что внедрение соответствующих инноваций в сельском хозяйстве поможет снизить негативное влияние изменения климата на аграрный сектор, повысить производительность», - заявила Тандилашвили.



По ее словам, в стратегии развития сельских районов Грузии внимание уделяется внедрению климатически безопасных методов ведения сельского хозяйства.



«Экономия водных ресурсов и их рациональное использование – подход, который внедряется в аграрном секторе на фоне изменения климата», - заявила Тандилашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





