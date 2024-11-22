

Туск: События последних нескольких десятков часов указывают на реальные признаки глобального конфликта

22.11.2024 16:36





По заявлению премьер-министра Польши Дональда Туска, события последних нескольких десятков часов указывают на реальные признаки глобального конфликта.



По информации польских СМИ, об этом Туск заявил на съезде профсоюза польских учителей.



"Мне сложно не сказать несколько фундаментальных слов о существующей ситуации, так как это историческая ситуация, в которой окажемся мы все: вы, студенты, родители, Польша, Европа", - отметил он.



По его словам, сейчас война находится в решающей фазе, и события последних нескольких десятков часов указывают на то, что угроза действительно серьезна с точки зрения глобального конфликта.



"Война на востоке вступает в решающую фазу. Мы все это знаем. Ни один из нас не знает, как закончится этот конфликт, но мы знаем, что сейчас он принимает очень драматические формы", - заявил польский премьер.





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