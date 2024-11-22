

«Грузинская мечта» не должна получить легитимацию внутри страны - заявление 23 НПО

22.11.2024 16:39





Находящаяся у власти «Грузинская мечта» не должна получить легитимацию внутри страны. Для этого необходимо не смиряться с результатами украденных выборов – нужна координация действий оппозиционных сил. Ни один из членов оппозиционных партий не должен войти в парламент! – об этом говорится в совместном заявлении 23 неправительственных организаций.



Как указано в заявлении, каким будет несмирение граждан Грузии с результатами прошедших парламентских выборов, ровно такой же будет реакция международного сообщества.



"Выборы 26 октября были проведены с применением преступной схемы запугивания, принуждения граждан, тотального контроля, массовых нарушений порядка тайного голосования, насилия и подкупа. "Грузинская мечта” сфальсифицировала результаты выборов. Их результаты, объявленные ЦИК Грузии, не отражают волю граждан. Это не было выборами, так как они не были тайными, свободными и справедливыми.



Мы понимаем, что в указанной ситуации в обществе царит разочарование, однако, следует знать, чего мы добились до настоящего времени: миссии наблюдателей и гражданские наблюдатели смогли получить доказательства. Мы обжаловали решения в избирательных администрациях и суде и продолжим нашу правовую борьбу. В указанном процессе в очередной раз проявилось истинное лицо избирательных администраций и судебной власти. Именно тот факт, что ни одна из жалоб не была удовлетворена, вызывает очень много дополнительных вопросов; если бы не мобилизация и высокая активность граждан в день голосования, которые ценой риска собственным местом работы, социальной помощи, потери безопасности отдали свой голос за европейское будущее Грузии, власти сфальсифицировали бы еще больше голосов и "оформили бы” конституционное большинство. Поэтому наша активность и участие выборов имели большое значение "- говорится в заявлении.



Заявление подписали следующие неправительственные организации: "Международная прозрачность - Грузия"; "Гражданское движение за свободу"; "Европейская орбита Грузии", "Партнерство за права человека"; "Превенция для прогресса"; "Подруга.Daqali"; "Убежище"; Имеритинское представительство АМЮГ; Защитники демократии; Фонд гражданского общества; Кварельский Евроклуб; Свободное пространство - Кавказ; Гражданское движение за свободу; Фонд гражданской солидарности; Гражданское движение за свободу; Проактив Групп Грузия; Центр исследования экономической политики; Институт исследования демократии; Центр защиты прав человека; Европейский фонд; Центр психологической и медицинской реабилитации жертв пыток - GCRT; Дом прогресса; Превенция ради прогресса.





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