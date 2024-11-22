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Зеленский отозвал государственные награды, врученные 34 гражданам Украины
22.11.2024 16:44
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отзыве государственных наград для 34 изменников Родины, - указанную информацию распространили украинские СМИ.
По сводкам СМИ, данным указом Зеленский задействовал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о отзыве наград, которые были вручены предателям.
В списке бывшие должностные лица, в том числе, народные депутаты, руководители службы безопасности и генеральной прокуратуры, прокуроры, а также представители сферы искусства, российские политические, религиозные, а также деятели культуры, награды для которых были отозваны на неопределенный срок.
Среди граждан, оставшихся без государственных наград, народный депутат парламента Украины Виктор Медведчук и бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Вместе с тем, государственные награды были отозваны для российских певцов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Александра Малинина, композитора Игоря Крутого, а также певиц Ани Лорак и Анастасии Повалий.
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