

Бокучава: Дипкорпус сам отказался принять участие в первом заседании парламента, не имеющего легитимации

22.11.2024 16:50





Лжец Иванишвили в лице своего приспешника-лжеца Папуашвили продолжает врать, что они не пригласили представителей дипкорпуса – дипломатический корпус сам отказался принять участие в первом заседании парламента, не имеющего международной легитимации, -указанное заявление, комментируя слова председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили о том, что "на первое заседание парламента Грузии они не приглашают представителей дипломатического корпуса“, сделала председатель "Единства – Национального движения" Тина Бокучава.



По её словам, единственный путь спасения от международной изоляции - объявление повторных выборов.



"Лжец Иванишвили в лице своего приспешника-лжеца Папуашвили продолжает врать, что они не пригласили представителей дипкорпуса. Дипломатический корпус сам отказался принять участие в первом заседании парламента, не имеющего международной легитимации, зато они могли пригласить Путина или Ортегу из Никарагуа или Мадуро из Венесуэлы, это именно перечень тех стран, перед лицом которых Грузию оставил Иванишвили. Наш единственный путь спасения от международной изоляции - объявление повторных выборов, на которых будет отражена свободная воля грузинского народа, и мы сможем вернуть наших международных друзей и нашу европейскую перспективу,“- заявила Бокучава.





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