

Сборная Грузии по футболу в стыковых матчах Лиги наций сыграет с Арменией

22.11.2024 16:59





Определился противник сборной Грузии по футболу в стыковых матчах Лиги наций. По итогам жеребьевки, состоявшейся в швейцарском Ньоне, стало известно, что «крестоносцы» будут противостоять команде Армении. Матчи состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Победитель пары в следующем розыгрыше Лиги наций будет играть в дивизионе В.



Сборная Грузии заняла в своей группе третье место с 7 очками. Последний матч подопечные Вилли Саньоля провели против команды Чехии и проиграли (Чехия выиграла со счетом 2:1). По итогам матча Чехия заняла первое место в группе с 11 очками.



Сборная Армении же заняла второе место в 4 группе дивизиона С – с 7 очками, полученными в 6 матчах.



В октябре украинский специалист Александр Петраков был уволен с поста главного тренера сборной Армении по футболу. Исполняет обязанности главного тренера Сурен Чахалян. 17 ноября армянская сборная в Латвии обыграла хозяев поля со счетом 2:1.





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