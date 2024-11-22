

Экс-судья Конституционного суда: Неправильно созывать парламент до решения Конституционного суда

22.11.2024 17:05





По словам бывшего судьи Конституционного суда Кетеван Эремадзе, депутаты, законность избрания которых оспаривается в Конституционном суде или общих судах, не могут пройти в парламент.



Как отметила Эремадзе в беседе с Netgazeti, до тех пор, пока Конституционный суд не примет решения по выборам, принятие постановления о признании полномочий парламента будет недействительным.



В Конституционном суде Грузии зарегистрирован иск президента касательно нарушении принципа тайны голосования и всеобщности выборов, и о признании неконституционными окончательных результатов парламентских выборов 26 октября. С аналогичным иском в Конституционный суд также обратились оппозиционные депутаты нынешнего парламента. Пока неизвестно, примет ли Конституционный суд иски к рассмотрению. Срок рассмотрения дела по существу не должен превышать 30 дней.



«Мы видели тысячи жалоб, поданных в суды после выборов, в том числе жалобы на нарушение конфиденциальности, свидетелем чего была вся страна, но ни один из судей, за исключением одного судьи, не проявил достаточно профессионального достоинства, чтобы принять такое правильное решение. Мы увидели черное пятно на бюллетенях, что является очень четким показателем того, что возникла проблема с тайной голосования. Сегодня мы видим, что по этой причине, и не только, президент Грузии и некоторые члены парламента обратились в Конституционный суд», — говорит Кетеван Эремадзе.



По ее словам, парламент должен хотя бы теоретически допустить, чтобы Конституционный суд мог удовлетворить иск президента и части парламентариев.



«Согласно Конституции и законодательству в целом, неправильно созывать парламент до того как Конституционный суд примет решение. Потому что, по крайней мере теоретически, надо допустить, чтобы Конституционный суд может удовлетворить иск. Удовлетворение иска означает признание результатов выборов недействительными.[…] Если парламент Грузии соберется, не дожидаясь решения суда, ряд решений повиснет в воздухе. В пункте 6 статьи 86 Регламента Парламента также указано, что в Парламент не могут войти депутаты, законность избрания которых оспаривается в Конституционном суде или общих судах. Принимать постановление о признании полномочий парламента до решения суда будет просто неправильно», — говорит Эремадзе.



Не дожидаясь решения Конституционного суда, «Грузинская мечта» назначила первую сессию парламента 11-го созыва на 25 ноября и заявила, что на этом же заседании будут рассмотрены полномочия членов парламента, избрание председателя и депутатов, а также состоятся выборы председателей комитетов.



Статья 86 Положения, на которую ссылается конституционалист, гласит:



В постановлении Парламента о признании полномочий членов Парламента не может быть указана фамилия лица, избрание которого членом Парламента является законным:



а) если это оспаривается в Конституционном Суду Грузии или Общем суде;

б) если это было признано временной мандатной комиссией Парламента сомнительным.





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