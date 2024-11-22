

Йозвяк: 28 ноября Европарламент примет необязательную резолюцию по Грузии

22.11.2024 17:17





«28 ноября Европарламент примет необязательную резолюцию по Грузии», — пишет в социальной сети X глава европейского бюро Радио Свобода Рикард Йозвяк:



«Главное, чего нам остается ждать — это того, будет ли резолюция призывать [правительство] провести новые выборы.



Говорили также о том, будет ли на заседании присутствовать Зурабишвили, но это маловероятно», — написал Йозвяк.





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