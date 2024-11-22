

«Требуем перевыборов» — марш протеста в Зугдиди

22.11.2024 18:12





Сегодня, 22 ноября, в Зугдиди прошел марш протеста, участники митинга протестуют против результатов выборов, состоявшихся 26 октября, по их мнению, «Грузинская мечта» сфальсифицировала выборы.



Участники марша протеста потребовали провести перевыборы.



«В городе большой протестный заряд, мы идем маршем, и по дороге к нам присоединяются люди. К этому времени уже очень много людей собралось. Я думаю, что эти протестные настроения сохранятся и в ближайшие дни.



Мы не перекрываем улицы, но создаем дискомфорт. Люди очень поддерживают этот протест, и многие присоединяются к нам», — заявил один из протестующих Михеил Месхи.



Марш протеста начался из центра Зугдиди, затем протестующее разделились и направившись в различные точки города.



Сегодня, помимо Зугдиди, акции протеста с требованием перевыборов пройдут и в Тбилиси.



Напомним, что согласно официальным данным, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53.93% голосов, получив в парламенте 89 мандатов из 150. В то же время четыре оппозиционные партии в сумме получили 37.79% голосов избирателей, это – 61 мандат. При этом «Грузинская мечта» проиграла оппозиции во всех крупных городах, включая Тбилиси, также как и на избирательных участках за рубежом.



Также как и оппозиция, президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что «Грузинская мечта» сфальсифицировала выборы и что теперь необходимо провести международное расследование и назначить новые выборы. Оппозиционные депутаты и президент внесли в Конституционный суд Грузии отдельные иски о признании выборов неконституционными. Суд пока не принял решения насчет приемлемости поступивших жалоб.



В то же время ЕС уже сообщил, что в ближайшие недели в Грузию прибудет техническая миссия Евросоюза для изучения нарушений, выявленных в ходе грузинских парламентских выборах.







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