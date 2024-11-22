

SJC: Затянувшийся процесс активистов является примером политической инструментализации правосудия

22.11.2024 19:10





Центр социальной справедливости (ЦСС) 21 ноября опубликовал заявление, в котором говорится о затягивании рассмотрения дел Сабы Мепаришвили и Омара Окрибелашвили, находящихся под стражей с 14 мая в Тбилисском городском суде. Им обоим грозит от 3 до 6 лет лишения свободы за повреждение железного заграждения стоимостью 400 лари, возведенной возле Парламента во время протестов против закона об иностранных агентах весной 2024 года. Центр социальной справедливости считает, что их заключение «представляет собой политическую инструментализацию правосудия и образцовое несправедливое наказание за политическую активность».



Мепаришвили и Окрибелашвили предъявлено обвинение по подпункту «в» части 2 статьи 187 УК Грузии, которая касается группового причинения ущерба объекту. Эта статья была добавлена в Кодекс в прошлом году и применяется «крайне проблематично» в отношении лиц, задержанных во время акций протеста. «Целесообразность и обоснованность изменений в пояснительной записке к законопроекту не приводятся и не было оглашено публично», — отмечают в организации. После начала уголовного преследования за повреждение железного заграждения продолжением этой тенденции стало дело Георгия Шанидзе, задержанного за протест против «российского закона» и приговоренного к 4 годам лишения свободы Тбилисским городским судом, который был освобожден на основании помилования президента.



«Что касается применения лишения свободы как наиболее строгой меры пресечения, многочисленные решения Европейского суда по правам человека доказывают, что каждая цель, создающая угрозу осуществлению правосудия, не должна использоваться абстрактно, а должна основываться на конкретной фактической основе. В этом случае подсудимые не смогут повлиять на потенциальные доказательства, которые могут существовать по делу, и никаких иных обстоятельств для применения лишения свободы не установлено. В отсутствие такой информации применение лишения свободы является неоправданным и несоразмерным тяжести предположительно совершенного деяния», — поясняют в организации.



Она подчеркивает, что суды над задержанными были назначены в суде с двухмесячным перерывом, а два последних заседания были отложены из-за состояния здоровья судьи Натии Гудадзе. Учитывая, что последнее судебное заседание состоялось 23 сентября, суд использовал установленный законом максимальный двухмесячный срок для пересмотра содержания под стражей, поскольку этот срок истекает 23 ноября. «Перенос судебных заседаний служит искусственному затягиванию процесса, поскольку слушания не закончатся до тех пор, пока существует возможность помилования со стороны президента», — заявляют в организации (срок полномочий действующего президента истекает в декабре 2024 года).



В организации подчеркивают, что это дело «еще раз разоблачает несправедливую политику уголовного правосудия и непропорционально суровые наказания с одной стороны, а с другой — явно указывает на политизацию прокуратуры и суда». «Режим пытается сохранить легитимность и решить политический кризис в обществе, используя непропорциональное и несправедливое уголовное законодательство», — говорится в заявлении организации.



«На фоне хода дела критически важно, чтобы Тбилисский городской суд, основываясь только на достоверных и объективных доказательствах, вынес окончательное решение в отношении Омара Окрибелашвили и Сабы Мепаришвили в оптимальный период», — добавляют в Центре социальной справедливости.





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