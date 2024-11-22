

Количество внештатных сотрудников в госструктурах Грузии растет

22.11.2024 20:33





Количество внештатных сотрудников в госструктурах Грузии растет: расходы на их зарплаты достигли рекордных значений.



«По результатам выполнения бюджета за 9 месяцев, мы увидели, что более 400 миллионов были потрачены из государственного казначейства на внештатных сотрудников», — заявил в интервью BPN руководитель исследовательского направления экономики и социальной политики Института развития свободы информации Гога Тушурашвили.



По его словам, эти данные являются рекордными. Тушурашвили объяснил, что увеличение выплат внештатным сотрудникам может быть связано с анонсированным увеличением зарплат на 10%, однако он отмечает, что выплаты выросли даже больше, чем на 10%.



Точные данные о количестве внештатных сотрудников отсутствуют, но суммы, которые были выплачены, дают основание полагать, что количество таких сотрудников в государственных структурах продолжает расти.



"Внештатных сотрудников нанимают чаще, чем штатных, потому что их назначение происходит по упрощенной процедуре, в отличие от государственных служащих, и на них распространяется меньше гарантий защиты трудовых прав. Поэтому, если есть политическое желание, гораздо легче оказать влияние на таких сотрудников, а также назначать их и увольнять (в том числе для политических целей). Соответственно, мы видим тенденцию, что число внештатных сотрудников и затраты на их содержание ежегодно увеличиваются», — подчеркнул Тушурашвили.



Напоминаем, что, помимо увеличения числа внештатных сотрудников, растет также количество работников в государственном секторе.



Например, согласно данным «Грузстат», в 2023 году в государственном секторе работало 320,5 тысяч человек, что является самым высоким показателем с 2007 года.



Также стоит отметить, что наибольший рост был зафиксирован в 2023 году, и по сравнению с 2022 годом, в государственном секторе было дополнительно трудоустроено 12,5 тысяч человек. По данным того же Сакстат/Нацстат, в 2023 году в Грузии было трудоустроено 1 334 600 человек. Это означает, что каждый четвертый человек в стране работал в госсекторе.





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