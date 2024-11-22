

Меркель пытается оправдаться за агрессии России против соседей

22.11.2024 22:06





Я еще в 2008 году предупреждала, что Путин считает развал СССР огромной катастрофой, и оказалась права, так как он вторгся в Грузию уже в том же году, - указанное заявление в интервью изданию Spiegal, посвященному выходу её мемуаров, сделала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.



На вопрос, есть ли у неё ощущение, что за её решение по Украине на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году сейчас за российско-украинскую войну её выставляют "козлом отпущения", бывший канцлер ответила: "Это не просто ощущение, это - правда".



"Владимир Зеленский, к примеру, призвал бывшего президента Франции Николя Саркози и меня посетить Бучу после той ужасной расправы российских войск, очевидно, в связи с тем, чтобы наша позиция в Бухаресте понесла ответственность за жертвы там," – заявила Меркель.



По словам экс-канцлера, она „восхищена мужеством и смелостью украинского лидера” в течение почти трех лет войны, однако, не разделяет его позицию по саммиту в Бухаресте.



"Я вновь и вновь предупреждала, в том числе и в 2008 году в Бухаресте: Путин считает развал СССР огромной геополитической катастрофой 20-го столетия - и, конечно, я этого мнения не разделяю. Исходя из этого, он делает выводы о наличии экзистенциональных угроз для России и пытается, где это возможно, взять под контроль бывшие советские республики путем разжигания конфликтов. Я была права в своих предупреждениях, так как в том же, 2008 году, Путин вторгся в Грузию", - заявила Меркель.





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