Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Трамп выдвинул на пост секретаря Казначейства США кандидатуру Скотта Бессента


23.11.2024   12:17


Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Скотта Бессента на пост секретаря Казначейства США, сообщает CNN.

«Скотта очень уважают как одного из ведущих инвесторов мира, геополитического и экономического стратега», — написал избранный президент США Дональд Трамп на Truth Social.

62-летний миллиардер Скотт Бессент является основателем хедж-фонда Key Square Capital Management и был советником Дональда Трампа по экономическим вопросам во время президентской избирательной кампании.

Кандидатура Скотта Бессента на пост секретаря Казначейства должна быть одобрена Сенатом США.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна