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Трамп выдвинул на пост секретаря Казначейства США кандидатуру Скотта Бессента
23.11.2024 12:17
Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Скотта Бессента на пост секретаря Казначейства США, сообщает CNN.
«Скотта очень уважают как одного из ведущих инвесторов мира, геополитического и экономического стратега», — написал избранный президент США Дональд Трамп на Truth Social.
62-летний миллиардер Скотт Бессент является основателем хедж-фонда Key Square Capital Management и был советником Дональда Трампа по экономическим вопросам во время президентской избирательной кампании.
Кандидатура Скотта Бессента на пост секретаря Казначейства должна быть одобрена Сенатом США.
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