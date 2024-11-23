

Трамп выдвинул на пост секретаря Казначейства США кандидатуру Скотта Бессента

23.11.2024 12:17





Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Скотта Бессента на пост секретаря Казначейства США, сообщает CNN.



«Скотта очень уважают как одного из ведущих инвесторов мира, геополитического и экономического стратега», — написал избранный президент США Дональд Трамп на Truth Social.



62-летний миллиардер Скотт Бессент является основателем хедж-фонда Key Square Capital Management и был советником Дональда Трампа по экономическим вопросам во время президентской избирательной кампании.



Кандидатура Скотта Бессента на пост секретаря Казначейства должна быть одобрена Сенатом США.





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