

Зурабишвили^ Кто сегодня войдет в парламент, тот войдет в Россию

23.11.2024 12:21





резидент Грузии Саломе Зурабишвили уверена, что четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер, не войдут в парламент. Кроме того, президент добавляет: "кто войдет в парламент, тот войдет в Россию".



«Я уверена в одном: они не войдут. Бессмысленные сравнения с 2020 годом, который был совсем другим, там не стоял вопрос о европейском будущем страны, наоборот, европейцы говорили, чтобы вошли в парламент и работали над теми реформами, о которых просим. Тогда в обществе не было ощущения, что страна движется в другом направлении. Не было ощущения, что выборы массово сфальсифицированы. Была [фальсификация], то, как я называю «нормальная фальсификация», но ощущения, что выборы и страну у нас украли, этого чувства не было. Поэтому очень отличающаяся ситуация. Тот, кто сегодня войдет в парламент, тот войдет в Россию», - заявила Зурабишвили в интервью каналу «Мтавари архи».



По словам президента, «Грузинская мечта» одна в парламенте, одна в правительстве, все существующие в стране институты полностью зависят от «одной партии и этого одного человека».





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