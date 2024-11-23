

Джо Уилсон: Я поддержу курс, который президент Грузии считает полезным для грузинского народа

23.11.2024 13:18





Мы будем двигаться вперед, сейчас мы работаем с лидерами для обеспечения того, что, когда «Мегобари акт» поступит на голосование, было бы решено положительно, - об этом «Голосу Америки» сказал конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.



По его словам, Соединенные Штаты Америки должны встать рядом с грузинским народом.



«Я очень разочарован. Нам снова и снова следует встать рядом с народом в Грузии. «Мегобари акт» должен быть задействован, он двухпартийный, мы также должны поддержать Грузию. Мы надеемся на лучшее для этих храбрых, способных людей.



Мы будем двигаться вперед, сейчас мы работаем с лидерами для обеспечения того, что, когда «Мегобари акт» поступит на голосование, было бы решено положительно»,- заявил Уилсон.



Кроме того, как отметил конгрессмен, он поддержит курс, на который указывает президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Я уважаю то, на что указывает президент Грузии. Я поддержу курс, который она считает полезным для грузинского народа, это восстановление демократии в Грузии полностью», - заявил Уилсон.





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