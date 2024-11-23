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Зурабишвили: Я не сильно верю в санкции ЕС, США лучше управляют этим инструментом
23.11.2024 13:31
Я не сильно верю в санкции ЕС, потому что это зависит от консенсуса 27 стран, США лучше управляют этим инструментом, — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телекомпании «Мтавари архи».
Зурабишвили отметила, что между США и Евросоюзом ведутся переговоры, что можно сделать в направлении санкций.
«Я мало верю в санкции ЕС. Могут быть ограничения и в других формах, ограничения на всю помощь, от которой так сильно зависят наш бюджет и наши программы. Это усилит экономический и финансовый кризис, но персональные санкции гораздо сложнее для ЕС, поскольку они зависят от правила консенсуса и 27 стран.
Америка лучше управляет этим инструментом, и, насколько мне известно, между Америкой и Евросоюзом продолжаются разговоры и переговоры о том, что можно сделать», — сказала Саломе Зурабишвили.
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