

В Батуми протестуют против сфальсифицированных парламентских выборов

23.11.2024 16:52





«Отмени сфальсифицированные выборы», - акцию с таким призывом устраивают в Батуми студенты и лидеры различных оппозиционных партий, а также их сторонники возле государственного университета.



По словам участников акции, они шествием направятся к Конституционному суду Грузии.



По их словам, параллельно с Тбилиси в регионе также проходят акции протеста, что обязательно принесет желаемые для народа результаты.



По словам студентов Батумского университета, где они в знак протеста остаются на ночь уже10 дней, позже они переместятся в Тбилиси и присоединятся к студентам ТГУ.



По их словам, протест в такой форме в Батуми не прекращается, хотя должен масштабно продолжиться в Тбилиси.





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