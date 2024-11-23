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В Батуми протестуют против сфальсифицированных парламентских выборов
23.11.2024 16:52
«Отмени сфальсифицированные выборы», - акцию с таким призывом устраивают в Батуми студенты и лидеры различных оппозиционных партий, а также их сторонники возле государственного университета.
По словам участников акции, они шествием направятся к Конституционному суду Грузии.
По их словам, параллельно с Тбилиси в регионе также проходят акции протеста, что обязательно принесет желаемые для народа результаты.
По словам студентов Батумского университета, где они в знак протеста остаются на ночь уже10 дней, позже они переместятся в Тбилиси и присоединятся к студентам ТГУ.
По их словам, протест в такой форме в Батуми не прекращается, хотя должен масштабно продолжиться в Тбилиси.
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