

Барамидзе: «Революция роз» была и войдет в историю Грузии как величайшее событие

23.11.2024 16:57





«Революция роз» была и войдет в историю Грузии как величайшее событие, создавшее современное грузинское государство. После «революции роз» в стране была проведена большая волна реформ, и власть Михаила Саакашвили сделала все, чтобы Грузия стала ведущей страной в Восточной Европе, - об этом заявил политический секретарь «Единства – Национального движения» Георгий Барамидзе.



По его пояснению, тогдашняя власть в 2008 году защитила страну от полной оккупации.



«Хочу поздравить с Гиоргоба и с 21-й годовщиной «революции роз» президента Саакашвили, всех грузинских патриотов. «Революция роз» была и войдет в историю Грузии как огромное событие, сделавшее возможным создание современного грузинского государства, после чего в Грузии была создана грузинская полиция современных стандартов, создана грузинская армия, победила царящую во всей стране коррупцию, которая провела ​​реформу в сфере образования. Мы боролись с системой воровского менталитета, криминала и многого добились, но, к сожалению, эта проблема не была решена полностью, этот менталитет не искоренен. В 2008 году мы защитили нашу страну от полной оккупации, чего, к сожалению, не удалось сделать власти Грузии в 1921 году. Нам удалось консолидировать помощь и поддержку грузинского народа, армии и международного сообщества.



... Мы начали интеграцию в ЕС, мы сделали все, чтобы Грузия получила визовую либерализацию, чтобы у Грузии было соглашение об ассоциации и чтобы Грузия стала ведущей страной Восточной Европы. Во время "революции роз" и власти Михаила Саакашвили НАТО приняло решение, которое сегодня вообще забыто из-за действий предательского режима, что Грузия вместе с Украиной станет членом НАТО», - заявил Георгий Барамидзе.





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