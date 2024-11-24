

Герчинский: Вместе нам под силу создать будущее, в котором уважение, достоинство и безопасность будут гарантированы всем

24.11.2024 12:07





Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский распространил заявление в связи с Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября.



По словам Герчинского, гендерное насилие является не только личной трагедией, но и нарушением основных прав человека.



По заявлению посла, первое, что необходимо сделать для усиления женщин, это обеспечить то, чтобы они смогли жить без страха и были защищены от насилия, для чего нужно разрушить молчание и стигму вокруг гендерного насилия.



„Гендерное насилие является не только личной трагедией, но и нарушением основных прав человека, оказывающее влияние на индивида, семьи и общества по всему миру, в том числе и в Грузии. Статистика выявляет тревожные масштабы насилия в отношении женщин: почти каждая третья, хотя бы раз в жизни пережила физическое или сексуальное насилие. По последним данным, каждая вторая женщина в Грузии на определенном этапе своей жизни переживала насилие.



Для преодоления этих вызовов Евросоюз финансирует ряд проектов в Грузии, направленных на усиление возможностей государственных и негосударственных акторов для борьбы с гендерным насилием. Наши проекты повышают сознание с целью превенции насилия и оказывают женщинам бесплатную юридическую, социальную и психологическую помощь. Проекты, финансируемые Евросоюзом, также работают над изменением стереотипов и вредных представлений и началом информационных кампаний. Также указанные проекты содействуют использованию аппликации SafeYou.



Вместе нам под силу создать будущее, в котором уважение, достоинство и безопасность будут гарантированы всем”, - говорится в заявлении.





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