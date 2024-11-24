

Вашадзе рассказал о готовящейся на сегодня масштабной акции протеста

24.11.2024 12:10





Один из лидеров "Единства – Национального движения" Георгий Вашадзе рассказал, что на сегодняшней акции к оппозиции присоединяться и жители регионов. Вместе с тем, параллельно состоится автомобильный марш, который продлится в течение 2 часов.



"Сегодня, 24 ноября, в 21:00, собираемся на площади Республики, откуда выдвинемся шествием к зданию парламента. Параллельно к нам присоединятся жители регионов. Западная Грузия соберется на площади Республики, а Восточная – на площади Свободы.



Также параллельно по всему городу будет проходить автомобильный марш, который продлится около 2 часов. Мы же разместимся перед зданием, где разобьем палатки, мы планируем остаться там на ночь, чтобы в очередной раз хотим объявить самозванцам - "Грузинской мечте", что, если завтра они все-таки примут решение о созыве парламента, это будет собранием самопровозглашенных людей, и ничем больше. Такое решение с их стороны не будет иметь ничего общего ни с Грузией, ни с Конституцией, ни с парламентом. Такое решение с их стороны не будет иметь ничего общего ни с Грузией, ни с Конституцией, ни с парламентом ", - заявил Вашадзе.



Он также призвал граждан, объявить для себя 25 ноября выходным днем и в течение дня присоединиться к акции протеста оппозиции перед зданием парламента.



"Поэтому, покорнейше прошу, объявите для себя 25 ноября выходным днем - отпроситесь с работы, возьмите отгул и в течение всего дня присоединяйтесь к нашей акции, которая будет проходить непрерывно с 21:00 сегодняшнего дня", - заявил один из лидеров "Единства – Национального движения".





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