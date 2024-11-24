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АМЮГ: Затягивание судебных процессов в отношении участников протеста вызывает подозрение
24.11.2024 16:10
Суд затягивает рассмотрение дел в отношении участников акций протеста против принятия "русского закона". Об этом говорится в заявлении неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии".
Согласно заявлению, Тбилисский городской суд по-прежнему не завершил рассмотрение дел 6 активистов, задержанных на акциях протеста против принятия "русского закона" в апреле-мае текущего года. Несмотря на то, что обвиняемые уже длительное время находятся в изоляторах, рассмотрение их дел постоянно затягивается.
"Затягивание судебных процессов в отношении участников протеста вызывает подозрение в том, что дела не завершаются целенаправленно для того, чтобы президент Грузии в срок исполнения своих полномочий не успела их помиловать. Такой подход является нарушением справедливого правосудия и прав заключенных.
Также мы призываем провести объективное расследование по фактам насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов во время разгона акций и привлечь к ответственности соответствующих лиц”, - указано в заявлении.
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