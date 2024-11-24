|
|
|
Участники женского марша символически оставили рядом с домом Бидзины Иванишвили чемоданы и скандировали: «Уходи!»
24.11.2024 18:45
Участники женского марша пришли к дому почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.
Они символически оставили на месте чемоданы и скандировали. На чемоданах написано: "Бидзина, уходи! Я - остаюсь!", "Грузия, без долгожданной матери", "Нет принудительной эмиграции", "Эмиграция – не выбор".
Участницы марша скандировали: "Уходи-уходи!".
До этого одна из участница марша, актриса Эка Деметрадзе зачитала манифест и заявила, что "олигарх уходит, а они остаются".
"Олигарх уходит, а мы остаемся, так как мы сильнее, чем олигарх. Мы более долговечны, чем олигарх. Это не наши сумки, это сумки - олигарха", - заявила Деметрадзе.
На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
Во время марша участников сигналами поддерживала и часть водителей автомобилей.
В эти минуты марш уже завершен.
По информации организаторов, они присоединяться к акциям протеста, объявленным оппозицией и разными группами.
Как заявила руководитель союза „Сапари" Байя Пертая, они не намерены никуда уезжать из своей страны, а уйти должен председатель „Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.
„Он должен понять, что мы не собираемся никуда уходить. Мы остаемся!", - заявила Пертая.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна