

Участники женского марша символически оставили рядом с домом Бидзины Иванишвили чемоданы и скандировали: «Уходи!»

24.11.2024 18:45





Участники женского марша пришли к дому почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.



Они символически оставили на месте чемоданы и скандировали. На чемоданах написано: "Бидзина, уходи! Я - остаюсь!", "Грузия, без долгожданной матери", "Нет принудительной эмиграции", "Эмиграция – не выбор".



Участницы марша скандировали: "Уходи-уходи!".



До этого одна из участница марша, актриса Эка Деметрадзе зачитала манифест и заявила, что "олигарх уходит, а они остаются".



"Олигарх уходит, а мы остаемся, так как мы сильнее, чем олигарх. Мы более долговечны, чем олигарх. Это не наши сумки, это сумки - олигарха", - заявила Деметрадзе.



На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.



Во время марша участников сигналами поддерживала и часть водителей автомобилей.



В эти минуты марш уже завершен.



По информации организаторов, они присоединяться к акциям протеста, объявленным оппозицией и разными группами.



Как заявила руководитель союза „Сапари" Байя Пертая, они не намерены никуда уезжать из своей страны, а уйти должен председатель „Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.



„Он должен понять, что мы не собираемся никуда уходить. Мы остаемся!", - заявила Пертая.





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