

Хазарадзе: Никакого нигилизма, не опускаем руки, победа обязательно будет за грузинским народом

24.11.2024 18:48





Нельзя расслабляться ни на секунду – они должны чувствовать, что злость, воля народа, оскорбленного обманом, никуда не делась, - об этом, говоря о предстоящей акции протеста, заявил лидер "Сильной Грузии” Мамука Хазарадзе.



По его словам, не должно быть "никакого нигилизма", так как победа находится в руках грузинского народа.



"Мы принимаем участие во всех акциях. Нельзя расслабляться ни на секунду. Власти, международное сообщество, граждане должны чувствовать, что злость, воля народа, оскорбленного обманом, никуда не делась. Мы создадим максимальный дискомфорт властям. Я хочу сказать вам, не должно быть "никакого нигилизма", не опускаем руки, победа обязательно будет за грузинским народом. В этой стране должны закончиться ложь и советский менталитет. Должны быть достигнуты новые выборы. Мы их добьемся как на улице, так и другими механизмами, о которых я уже говорил.



Я уверен, что завтра будет очень много народа, у которого отняли будущее. Завтра, в 9:00, мы все должны быть здесь. Сегодня вечером все собираемся вокруг здания парламента. Хочу заявить о своей поддержке женскому маршу. Их протест и активность очень важны. Единство и стойкость! Никакого нигилизма ни на секунду! Победу в руках грузинского народа. Мы - правы, у нас украли будущее, и мы вернем его путем протеста, академической работой, международными взаимоотношениями",- отметил Хазарадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





