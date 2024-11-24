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Народный защитник: Правоохранительные органы не должны выходить за рамки законодательства
24.11.2024 18:53
Народный защитник Грузии прокомментировал акции протеста, запланированные на 24 ноября в Тбилиси.
Как отмечается в распространенном Офисом Народного защитника заявлении, правоохранительные органы при осуществлении своих полномочий не должны выходить за рамки законодательства, в то же время Народный Защитник также призывает организаторов и участников митинга не выходить за рамки законодательства о мирных собраниях.
«Право на мирные собрания и демонстрации является фундаментальным правом человека, защищенным Конституцией Грузии и рядом международных документов», — говорится в заявлении омбудсмена.
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