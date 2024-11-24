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25 ноября в здании парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности


24.11.2024   18:56


Парламент Грузии выступил с заявлением о дополнительных мерах безопасности.

Согласно информации, 25 ноября во Дворце Парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности.

Как отмечается в сообщении парламента, на парламентские мероприятия будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными подразделениями, в здание будет допущено не более двух аккредитованных групп телевещателей/телемедиа от каждого телевещателя.


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