

25 ноября в здании парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности

24.11.2024 18:56





Парламент Грузии выступил с заявлением о дополнительных мерах безопасности.



Согласно информации, 25 ноября во Дворце Парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности.



Как отмечается в сообщении парламента, на парламентские мероприятия будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными подразделениями, в здание будет допущено не более двух аккредитованных групп телевещателей/телемедиа от каждого телевещателя.





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