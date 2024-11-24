|
|
|
В Тбилиси протестное шествие проводят студенты, профессоры, педагоги и представители сферы культуры
24.11.2024 21:42
Студенты, профессоры и преподаватели университета Ильи собираются у здания ВУЗа, откуда проведут шествие до ТГУ.
Участники акции не признают результаты парламентских выборов 26 октября и требуют проведения повторных выборов. В руках они держат баннеры.
По их заявлениям, в условиях власти „Грузинской мечты“ возникает много угроз, в том числе и для сферы образования. По словам участников, сегодня в опасности находятся европейское будущее Грузии и европейское образование.
Также участники шествия заявляют, что власти должны понять, что граждане Грузии не смиряться с фальсификацией результатов выборов, отхода от европейского пути, и они будут бороться до конца.
Также протестное шествие проводят и представители сферы культуры.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна