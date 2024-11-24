

В Тбилиси протестное шествие проводят студенты, профессоры, педагоги и представители сферы культуры

24.11.2024 21:42





Студенты, профессоры и преподаватели университета Ильи собираются у здания ВУЗа, откуда проведут шествие до ТГУ.



Участники акции не признают результаты парламентских выборов 26 октября и требуют проведения повторных выборов. В руках они держат баннеры.



По их заявлениям, в условиях власти „Грузинской мечты“ возникает много угроз, в том числе и для сферы образования. По словам участников, сегодня в опасности находятся европейское будущее Грузии и европейское образование.



Также участники шествия заявляют, что власти должны понять, что граждане Грузии не смиряться с фальсификацией результатов выборов, отхода от европейского пути, и они будут бороться до конца.



Также протестное шествие проводят и представители сферы культуры.





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