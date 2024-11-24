

Хабеишвили: Граждане из Западной и Восточной Грузии присоединяются к акции протеста против русской власти самозванцев

24.11.2024 21:44





В Тбилиси проходит автомобильный марш протеста. Как заявил председатель политсовета "Единства – Национального движения" Леван Хабеишвили, к акции протеста в Тбилиси присоединяются граждане из регионов.



По его словам, автомобильным маршем они доедут до площади Республики, после чего переместятся к зданию парламента Грузии.



"Граждане из Западной и Восточной Грузии присоединяются к акции протеста против русской власти самозванцев. Все должны понимать, что Бидзина Иванишвили осуществил переворот в этой стране, когда упразднил демократию, выборы, украл у народа свободу волеизъявления и захватил власть. Сегодня противостояние и беспорядки на руку только Бидзине Иванишвили и его партии. Почему? Потому, что они сфальсифицировали выборы, потому, что никто не пожимает руки премьеру-самозванцу, кроме "Хесболлы". Все должны понимать, что народ, который протестует против сфальсифицированных выборов, хочет мира, европейского благоденствия. Не верится, что русской пропагандой они изменили абсолютно все. Этим людям нужен мир, беспорядки нужны Бидзине. Если он не хотел беспорядков, зачем украл волю народа? Он хочет находиться у власти для того, чтобы заработать еще больше денег и быть богачом, народ ему не интересен.



К нам присоединяются десятки людей из Западной Грузии. Призываю всех, сейчас не время уставать и сидеть дома, выходите на улицы!", - заявил Хабеишвили.



По его же словам, протест будет продолжаться сегодня и завтра, и победит в этом протесте народ.





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