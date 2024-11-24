

Деканоидзе: Никто не боится заявлений МВД, у нас мирный протест, эти власти и этот парламент - самозванцы

24.11.2024 21:51





Никто не боится заявлений МВД, - указанное заявление на площади Республики, где уже собрались участники акции протеста, сделала один из лидеров „Единства – Национального движения“ Хатия Деканоидзе.



По её словам, участники акции выражают мирный протест.



"Никто не боится заявлений министерства внутренних дел. У нас мирный протест, отсюда мы начнем шествие к зданию парламента, где останемся на ночь, так как утром, когда они попытаются попасть в здание через кордоны полиции, спецназа, они слышали наш голос. Эти власти, парламент - самозванцы, нелегитимация – то, что они имеют. Все должны понимать, что граждане Грузии это не "пропустят". МВД лучше следить за своими сотрудниками, обвиняемыми в сексуальной дискриминации и притеснениях",- отметила Деканоидзе.





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