

Палатки на проспекте Руставели — оппозиция готовится к первому заседанию нового парламента

25.11.2024 08:07





Акция протеста с требованием новых выборов проходит на проспекте Руставели в ночь перед первым заседанием нового парламента Грузии.



На проспекте Руставели установлены палатки — участники акции собираются провести здесь всю ночь и утром встретить пикетом представителей правящей партии. Заседание парламента, где должны быть признаны его полномочия, пройдет без участия оппозиции.



Полиция на данный момент не вмешивается в происходящее на территории перед парламентом на проспекте Руставели, но перекрыла все боковые улицы, чтобы не подпустить протестующих к служебным входам.



МВД заранее предупредило, что «примет меры», если участники большого митинга заблокируют парламент. Народный защитник призвал участников не нарушать правила мирных собраний, а МВД — не применять силу в отношении мирных демонстрантов.



В парламенте ввели «желтый уровень» безопасности перед заседанием, которое должно начаться в понедельник в 12:00.



В течение дня по Тбилиси прошли несколько оппозиционных маршей, к вечеру они все соединились перед парламентом.



Лидеры оппозиции заявляют, что с утра к акции присоединятся еще люди со свежими силами.



К вечеру в воскресенье в Тбилиси уже прибыли часть участников из регионов. Они подъезжали на площадь Республики, где собиралась колонна. Здесь произошло несколько стычек с полицией, которая не пропускала машины на уже перекрытый проспект Руставели.



Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Согласно официальным результатам, «Грузинская мечта» получила 89 из 150 мест в парламенте 11-го созыва. Оставшиеся распределились между оппозиционными «Коалицией за перемены» (19 мандатов), «Единством – Национальным движением» (16 мандатов), «Сильной Грузией» (14 мандатов), «Гахария за Грузию» (12 мандатов). Все четыре оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов. Они заявляют, что откажутся от своих мандатов. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводят акции протеста, требуя повторных выборов.



Новости-Грузия

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