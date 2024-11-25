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Президент Грузии: заседание парламента XI созыва неконституционное


25.11.2024   09:20


Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне первого заседания парламента XI созыва пишет, что оно является неконституционным.

«Завтрашнее заседание парламента Грузии является неконституционным:

массовые фальсификации выборов подорвали его легитимность;
я отказалась созывать первую сессию, а Конституция не признает никого, кто мог бы выступать в качестве заместителя;
мое обращение находится в Конституционном суде на рассмотрении», — пишет Зурабишвили.


Источник: СОВА
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