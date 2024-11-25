

Президент Грузии: заседание парламента XI созыва неконституционное

25.11.2024 09:20





Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне первого заседания парламента XI созыва пишет, что оно является неконституционным.



«Завтрашнее заседание парламента Грузии является неконституционным:



массовые фальсификации выборов подорвали его легитимность;

я отказалась созывать первую сессию, а Конституция не признает никого, кто мог бы выступать в качестве заместителя;

мое обращение находится в Конституционном суде на рассмотрении», — пишет Зурабишвили.





Источник: СОВА

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