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Президент Грузии: заседание парламента XI созыва неконституционное
25.11.2024 09:20
Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне первого заседания парламента XI созыва пишет, что оно является неконституционным.
«Завтрашнее заседание парламента Грузии является неконституционным:
массовые фальсификации выборов подорвали его легитимность;
я отказалась созывать первую сессию, а Конституция не признает никого, кто мог бы выступать в качестве заместителя;
мое обращение находится в Конституционном суде на рассмотрении», — пишет Зурабишвили.
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