

Премьер представил кандидатов на должности глав МИД, Минсельхоза и Минюста

25.11.2024 10:38





В новом правительстве Грузии сменятся министры иностранных дел, юстиции, охраны окружающей среды и сельского хозяйства.



Как заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, на пост министра иностранных дел он представит кандидатуру депутата большинства Маки Бочоришвили.



Что касается поста министра юстиции, то в новом кабинете на эту должность будет представлен один из лидеров парламентского большинства Анри Оханашвили.



На должность министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства премьер-министр выдвинул еще одного члена большинства – Давида Сонгулашвили.



По словам Кобахидзе, уже бывшие министры Илия Дарчиашвили, Рати Брегадзе и Отар Шамугия продолжат деятельность на высоких постах на госслужбе.



«Я хотел бы поблагодарить Илью Дарчиашвили, Рати Брегадзе, Отара Шамугиа за их работу, каждый из них внес большой вклад в успех нашей страны в последние годы. Еще раз огромное спасибо каждому из них за деятельность.



Все трое продолжат работу на государственной службе на высоких должностях, с деталями в связи с этим ознакомлю позже», - сказал премьер-министр.



Состав правительства, предложенный Ираклием Кобахидзе, выглядит следующим образом:



Министр иностранных дел Грузии – Мака Бочоришвили;

Министр юстиции Грузии – Анри Оханашвили;

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Давид Сонгулашвили;

Министр экономики и устойчивого развития Грузии – Леван Давиташвили;

Министр обороны Грузии – Ираклий Чиковани;

Министр финансов Грузии – Лаша Хуцишвили;

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе;

Министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури;

Министр образования, науки и молодёжи Грузии – Александр Цуладзе;

Министр по делам вынужденно перемещённых лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии – Михаил Сарджвеладзе;

Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия – Тея Ахвледиани;

Министр культуры и спорта Грузии – Тинатин Рухадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





