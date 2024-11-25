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Премьер представил кандидатов на должности глав МИД, Минсельхоза и Минюста
25.11.2024 10:38
В новом правительстве Грузии сменятся министры иностранных дел, юстиции, охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Как заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, на пост министра иностранных дел он представит кандидатуру депутата большинства Маки Бочоришвили.
Что касается поста министра юстиции, то в новом кабинете на эту должность будет представлен один из лидеров парламентского большинства Анри Оханашвили.
На должность министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства премьер-министр выдвинул еще одного члена большинства – Давида Сонгулашвили.
По словам Кобахидзе, уже бывшие министры Илия Дарчиашвили, Рати Брегадзе и Отар Шамугия продолжат деятельность на высоких постах на госслужбе.
«Я хотел бы поблагодарить Илью Дарчиашвили, Рати Брегадзе, Отара Шамугиа за их работу, каждый из них внес большой вклад в успех нашей страны в последние годы. Еще раз огромное спасибо каждому из них за деятельность.
Все трое продолжат работу на государственной службе на высоких должностях, с деталями в связи с этим ознакомлю позже», - сказал премьер-министр.
Состав правительства, предложенный Ираклием Кобахидзе, выглядит следующим образом:
Министр иностранных дел Грузии – Мака Бочоришвили;
Министр юстиции Грузии – Анри Оханашвили;
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии – Давид Сонгулашвили;
Министр экономики и устойчивого развития Грузии – Леван Давиташвили;
Министр обороны Грузии – Ираклий Чиковани;
Министр финансов Грузии – Лаша Хуцишвили;
Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии – Ираклий Карселадзе;
Министр внутренних дел Грузии – Вахтанг Гомелаури;
Министр образования, науки и молодёжи Грузии – Александр Цуладзе;
Министр по делам вынужденно перемещённых лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии – Михаил Сарджвеладзе;
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия – Тея Ахвледиани;
Министр культуры и спорта Грузии – Тинатин Рухадзе.
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