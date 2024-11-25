

Участники акции оставались ночью у парламента

25.11.2024 10:40





Участники акции, собравшиеся вчера вечером на проспекте Руставели, ночевали возле парламента.



На данный момент участники митинга стоят только на проспекте Руставели, остальные входы в парламент свободны от протестующих. У входов в законодательный орган мобилизована полиция. Правоохранители выстроились в кордон на улицах 9 апреля и Чичинадзе.



Помимо входов в парламент, силы полиции размещены и на площади Свободы, где также мобилизована спецтехника МВД.



Для информации, сегодня в 12 часов должно состояться первое заседание парламента 11-го созыва. Участники акции не признают итоги выборов и считают новый парламент нелегитимным. Именно поэтому их цель – создать дискомфорт членам большинства.



Вчера ночью участники акции разбили на проспекте Руставели палатки.





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