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Участники акции оставались ночью у парламента
25.11.2024 10:40
Участники акции, собравшиеся вчера вечером на проспекте Руставели, ночевали возле парламента.
На данный момент участники митинга стоят только на проспекте Руставели, остальные входы в парламент свободны от протестующих. У входов в законодательный орган мобилизована полиция. Правоохранители выстроились в кордон на улицах 9 апреля и Чичинадзе.
Помимо входов в парламент, силы полиции размещены и на площади Свободы, где также мобилизована спецтехника МВД.
Для информации, сегодня в 12 часов должно состояться первое заседание парламента 11-го созыва. Участники акции не признают итоги выборов и считают новый парламент нелегитимным. Именно поэтому их цель – создать дискомфорт членам большинства.
Вчера ночью участники акции разбили на проспекте Руставели палатки.
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