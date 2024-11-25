

Члена партии «Сильная Грузия» облили водой из водомета

25.11.2024 10:48





Члена партии «Сильная Грузия» Григола Гегелия облили водой на площади Свободы. Как рассказал Гегелия журналистам, его полили водой из водомета после того, как он обратился к мобилизованной на месте полиции.



«Мы находимся в этой ситуации, в стране беспорядок. Реально мы пытаемся задать вопросы, но у них нет ответов, и они, предположительно, разгонят мирный протест, чтобы Бидзина Иванишвили спокойно вошел в парламент, но мы будем им сопротивляться.



Как лицо, избранное населением Грузии, я имею право спросить у полицейских, собираются ли они разгонять мирный митинг? На этот вопрос у них нет никакого ответа, вместо этого одна из машин применила против меня водомет», - сказал Григол Гегелия.





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