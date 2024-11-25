

Грузия в конституционном кризисе - Марко Михельсон

25.11.2024 10:52





Председатель комитета по внешним связям парламента Эстонии Марко Михельсон откликается на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, по словам которой, запланированное на сегодня заседание парламента Грузии является неконституционным.



«Грузия в конституционном кризисе», - написал председатель комитета по внешним связям парламента Эстонии на социальной платформе X.



Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сегодняшнее заседание парламента Грузии неконституционно, поскольку массовые фальсификации выборов поставили под сомнение их легитимность, она отказалась созвать первое заседание, а Конституция заменяющим ее никого не признает.





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