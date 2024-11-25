

TI: заседание парламента 25 ноября противоречит Конституции

25.11.2024 10:56





НПО Transparency International Georgia (TI) заявила, что запланированное 25 ноября первое заседание парламента XI созыва и признание им полномочий депутатов является явным и грубым нарушением Конституции Грузии и регламента парламента Грузии.



Организация разъясняет причины и нормы закона, которые нарушаются при проведении первого заседания парламента нового созыва.



«Президент Грузии не стала созывать первую сессию парламента. Кроме того, конституционность выборов 26 октября 2024 года и, следовательно, законность избрания 150 членов парламента оспаривается в Конституционном суде. Согласно статье 38 Конституции Грузии, президент назначает первую сессию парламента. Согласно той же статье, парламент приобретает все полномочия с момента признания полномочий двух третей (100 членов) парламента.



Согласно статье 86 регламента парламента, фамилия лица, законность избрания которого членом парламента оспаривается в Конституционном суде, не должна указываться в постановлении о признании полномочий депутатов», — говорится в заявлении.



НПО подчеркивает, что выборы 26 октября прошли в атмосфере запугивания, давления на избирателя, где была нарушена тайна голосования и осуществлялся тайный контроль.



«Наблюдательные организации и политические партии подали сотни исков в суды общей юрисдикции о признании недействительными результатов выборов на отдельных участках и округах. За объявлением результатов выборов последовала массовая акция протеста среди населения, которая продолжается до сих пор. Результаты выборов не были признаны международным сообществом. Европейская комиссия заявила, что направит в Грузию специальную миссию для расследования нарушений на выборах.



В Конституционный суд поданы два иска с требованием признать выборы неконституционными. Президент Грузии и 30 депутатов парламента обратились в Конституционный суд с жалобой на нарушение тайны выборов и права на всеобщие, свободные выборы.



<> Исходя из всего вышеизложенного, объявленное на 25 ноября первое заседание новоизбранного парламента и признание им полномочий депутатов является явным и грубым нарушением Конституции Грузии и правил процедуры парламента Грузии», — пишет Transparency International Georgia.



Источник: SOVA

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