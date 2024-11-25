

Лидер «Сильной Грузии»: Сегодня ничего не заканчивается, сегодня начинается новый этап

25.11.2024 12:11





Важны наши отношения с европейскими партнерами во внешнеполитическом формате, доносить и объяснять нашу позицию, - заявил один из лидеров «Сильной Грузии» Леван Цуцкиридзе, откликаясь таким образом на информацию о визите одного из лидеров оппозиции Ники Гварамия в Брюссель.



По словам Левана Цуцкиридзе, эта борьба требует работы по всем направлениям.



«Не знаю точно, кто отправился, но во внешнем формате важны наши отношения с европейскими партнерами, донести до них нашу позицию. Поэтому иногда мы будем на акции, иногда в дипломатии, иногда где-то еще. Это борьба, которая требует работы по всем направлениям», - сказал Цуцкиридзе.



Что касается плана оппозиции, то, по его словам, план оппозиции - это то, что озвучивалось много раз.



«Это борьба посредством гражданского протеста, с использованием правовых и других политических методов, и это борьба на дипломатическом фронте.



Мы следуем этому плану. Сегодня ничего не заканчивается. Сегодня начинается новый этап. Это не парламент. С сегодняшнего дня это будет самозванный, самопровозглашенный парламент, который не отражает демократическую волю грузинского народа. Это парламент, который не имеет легитимации президента, не имеет легитимации народа и легитимации международных друзей», - заявил Цуцкиридзе.





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