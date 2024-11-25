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Признание полномочий нового парламента является незаконным - конституционалист
25.11.2024 12:22
Конституционалист Вахушти Менабде утверждает, что признание парламентом собственных полномочий является незаконным и противоречит положениям Конституции.
"Уже можно с уверенностью сказать, что признание парламентом собственных полномочий, которое сегодня собирается сделать «Грузинская мечта», незаконно.
1. Конституционный суд рассматривает спор о конституционности выборов, обжалуется законность мандатов всех 150 депутатов.
2. В такое время Парламент обязан дождаться суда.
3. Любое решение, принятое парламентом в такой ситуации, будет незаконным, не только декларация власти, но и закон, бюджет, утверждение правительства", - написал в социальной сети конституционалист Вахушти Менабде.
Напомним, что члены «Грузинской мечты» собрались в здании парламента с целью признать полномочия нового парламента. В этом собрании не участвуют представители оппозиции, а также послы иностранных государств, приглашение которых на первое заседание предусмотрено регламентом парламента.
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