|
|
|
«Грузинская мечта» хочет ускорить избрание нового президента
25.11.2024 12:39
Правящая партия Грузии ускоряет избрание нового президента — спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что это произойдет уже до конца года.
Ранее премьер-министр Кобахидзе говорил о том, что выборы президента состоятся в начале января.
«Есть определенные обстоятельства, которые важно учитывать…. Важно, чтобы и выборы, и инаугурация состоялись в этом году», — сказал Папуашвили.
По его словам, дата выборов президента будет объявлена завтра. Кандидатура по-прежнему пока не названа.
Саломе Зурабишвили — последний президент Грузии, избранный прямым голосованием. Согласно изменениям, внесенным ранее в Конституцию, теперь президента в Грузии будет избирать коллегия 300 выборщиков.
В эту коллегию войдут депутаты нового парламента, представители местных властей и кандидаты от политических партий в пропорциональных квотах.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна