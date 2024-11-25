

«Грузинская мечта» хочет ускорить избрание нового президента

25.11.2024 12:39





Правящая партия Грузии ускоряет избрание нового президента — спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что это произойдет уже до конца года.



Ранее премьер-министр Кобахидзе говорил о том, что выборы президента состоятся в начале января.



«Есть определенные обстоятельства, которые важно учитывать…. Важно, чтобы и выборы, и инаугурация состоялись в этом году», — сказал Папуашвили.



По его словам, дата выборов президента будет объявлена завтра. Кандидатура по-прежнему пока не названа.



Саломе Зурабишвили — последний президент Грузии, избранный прямым голосованием. Согласно изменениям, внесенным ранее в Конституцию, теперь президента в Грузии будет избирать коллегия 300 выборщиков.



В эту коллегию войдут депутаты нового парламента, представители местных властей и кандидаты от политических партий в пропорциональных квотах.





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